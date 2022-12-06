Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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flyman написав:Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
А як з віддаленою роботою пристосувався?
Маю кілька мобільних вишок в радіусі півколометра-кілометр, ноутбук, ББЖ з новою АКБ 7А*г та комлпект б.у. ноутбучних акумуляторів , б.у. телефон з LTE який використовую як модем. Ще замовив на аліекспрес 4G USB модем-роутер (якщо зарекомендує себе добре, то спробую ще один на дачу із зовнішньою направленою антеною).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю. Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю. Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
оптоволоконний інтернет працює без світла, якщо його є кому живити зі сторони провайдера, але провайдер живити не збирається при відсутності е.е., тобто "ми тобі оптику прокладем, але при відключенні е.е. оптика інтернет не буде постачати".
Вище писав, навіщо провайдерам чесатися, якщо можна домовитися між собою і нічого не робити, а тільки піднімати ціну на послуги.
drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю. Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
сьогодні 5 годин без світла = біля 35% банки. не знаю чому, може не повна загрузка, але хватає реально набагато довше ніж попередні розрахунки від експертів-сусідів ))
vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
Дивно, звичайна батарея з балансуванням 6*21700(5А), через перетворювач живить роутер з параметрами 12V 0,17A, легко витримує 18-22 годин, поки не спрацює захист від перерозряду...
Наразі, треба міряти і дивитись яке обладнання і скільки споживає і робити вибір у сторону менш енергозатратного.