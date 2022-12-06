Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:03

  flyman написав:Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
А як з віддаленою роботою пристосувався?
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:04

  Grand Touring написав:
  flyman написав:Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
А як з віддаленою роботою пристосувався?

Маю кілька мобільних вишок в радіусі півколометра-кілометр, ноутбук, ББЖ з новою АКБ 7А*г та комлпект б.у. ноутбучних акумуляторів , б.у. телефон з LTE який використовую як модем. Ще замовив на аліекспрес 4G USB модем-роутер (якщо зарекомендує себе добре, то спробую ще один на дачу із зовнішньою направленою антеною).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:06

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/47267

Сейчас в моде дома с маленькими окнами

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непогана ідея на вікна для дачі, треба взяти на озброєння
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:10

  flyman написав:непогана ідея на вікна для дачі, треба взяти на озброєння
стиралка в интерьере вообще целое направление искусства. Это тебе не плинтусы скрытого монтажа, тут вкус нужен.
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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 січ, 2023 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:11

  flyman написав:
  drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.

Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота.
Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
Просто змова на ринку.

оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:непогана ідея на вікна для дачі, треба взяти на озброєння
стиралка в интерьере вообще целое направление искусства. Это тебе не плинтусы скрытого монтажа, тут вкус нужен.
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https://m.fishki.net/2490369-15-fantast ... html?amp=1
(Открывай через vpn)

як буржуйка - найбліпше рішення
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 11:11

  vkstsk написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.

Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота.
Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
Просто змова на ринку.

оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.

оптоволоконний інтернет працює без світла, якщо його є кому живити зі сторони провайдера, але провайдер живити не збирається при відсутності е.е., тобто "ми тобі оптику прокладем, але при відключенні е.е. оптика інтернет не буде постачати".

Вище писав, навіщо провайдерам чесатися, якщо можна домовитися між собою і нічого не робити, а тільки піднімати ціну на послуги.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:22

  vkstsk написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.

Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота.
Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
Просто змова на ринку.

оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:08

  adeges написав:
  vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум


сьогодні 5 годин без світла = біля 35% банки.
не знаю чому, може не повна загрузка, але хватає реально набагато довше ніж попередні розрахунки від експертів-сусідів ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:56

  adeges написав:
  vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум

Дивно, звичайна батарея з балансуванням 6*21700(5А), через перетворювач живить роутер з параметрами 12V 0,17A, легко витримує 18-22 годин, поки не спрацює захист від перерозряду...

Наразі, треба міряти і дивитись яке обладнання і скільки споживає і робити вибір у сторону менш енергозатратного.
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