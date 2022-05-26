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У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лип, 2022 12:27
Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку у відповідь на запит Фокусу прокоментували обурення ІТ-спільноти щодо збереження в Україні фіксованого безготівкового курсу валют та уточнили, що не готові запроваджувати преференції для окремих галузей.
Дивися повний текст У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути однаковими для всіх
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R2
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:39
Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.
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BIGor
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:47
Для тех кто в танке.
1) бюджет не получает грн (налога), а зарабатывает банк.
2) импортеры валюту просто не заводят и ищут способ вывести или открыть альтернативные счета за границей. Итого отток капитала, не заходит валюта.
Импортеры товар как заводят по 38 так и расчет делают по такому курсу, а не 29, так что сказки нбу похожи на слепого крота, который роет нору в пустоту.
Ну удачи! Печально очень печально, что законы о свободном курсе только на бумаге, без поддержки гаранта.
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zagadum
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:56
konstantin kirovograd написав: BIGor написав:
Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.
зачем эти понты-хотел бы донатить донатил бы и с минимальной зарплаты или пенсии малюсенькой как некоторые делают.А тут лишили его чего-то там в процентах и он обиделся и не донатит
Я не обижался, все в равных условиях. Просто озвучил свою позицию, пока это разрешено.
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BIGor
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:59
BIGor написав:
Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.
42% податків - це трохи більше за 1/4
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ScaryBee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:01
oknerbob написав:
Делают всё для того, что бы ИТ побыстрее выехали. Кошмарят с повестками, закрыли границы и отбирают 25% дохода
ще й військовий стан оголосили, негідники!
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ScaryBee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:08
ScaryBee написав: BIGor написав:
Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.
42% податків - це трохи більше за 1/4
42 > 25 - Ви винахідник велосипеду?
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BIGor
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:35
це називається лохотрон, який дозволяє банкам на пустому місці заробляти +30% маржі. єдиний вихід - одночасно підняти оф курс до рівня 34-35 та ввести валютний коридор для банків
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anjei_wyda
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:28
Я майже впевнений що на курсі 29 хтось наживається.
Не зрозуміло навіщо тримати довоєнний курс гривні до долара. Все-таки війна, логічно попустити курс щоб експортерам стало легше.
Та й західну допомогу можна обміняти на більшу кількість гривні.
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andrijk777
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Додано: Чет 14 лип, 2022 17:04
тільки ті українці що виїхали ща кордон до війни - переходять масово на їхнього ФОПа, бо і по податках дешевше і соц гарантії є. і ця валюта в Україну тепер взагалі не вводиться
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dinozavrik
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