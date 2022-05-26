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У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 17:56
andrijk777 написав:
Я майже впевнений що на курсі 29 хтось наживається.
Не зрозуміло навіщо тримати довоєнний курс гривні до долара. Все-таки війна, логічно попустити курс щоб експортерам стало легше.
Та й західну допомогу можна обміняти на більшу кількість гривні.
поки не почнеться зрив різьби, ніхто чухатись не буде.
власне, цей процес рвання різьби успішно йде.
але як я розумію, у нас вже склалася традиція під час девалу створювати два та більше різних курсів для арбітражних схем (для своїх в першу чергу, а "карточні туристи та аферисти" - це нове паралельне явище. Схеми удосконалюются, принцип залишається).
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Alex2007
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:21
от тепер Банки нехай донатять ((
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Додано: Чет 14 лип, 2022 23:04
не можу з цього бреду.
Вже раніше казали не шановні парламетарі, що е̶к̶с̶п̶р̶о̶п̶р̶і̶а̶ц̶і̶я̶ фіксований курс курс валют допомогає жити нам по курсу 29.5.
Таке враження, що ці колаборанти працюють не в інтересах України, бо їх дії зменшують надходження валюти до країни.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:31
Кремлівські кроти у НБУ можуть як завгодно виправдовувати це здирництво, але я принципопово буду сидіти у неоплачуваній відпустці поки курс не вирівняється. НБУ - це зрадники, вони завжди були і є лоббістами олігархів і банкірів. Під час усіх криз окремі банкіри збагачувались за рахунок населення.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:32
Хаха, ми вже на фопи закидуємо чисто символічно 200-300$, решта кешом або юсдт.
Хай обломляться.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:32
Крысятничество в чистом виде, АйТи дотирует импортеров которые нам продают товары по курсу 40, а покупают валюту по 30.
От НБУ в том виде как сейчас ничего другого не ожидал ... просто воры и мошенники сэр.
Всё было таким же г....ном и 10 лет назад.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:35
Кстати,..... Марченко или кто там .... обещала выровнять курс как только введут таможенные налоги на ввоз товаров.... И вот уже 2е недели .... воз и ныне там.
На следующих выборах Зелёным ворам припомним.
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