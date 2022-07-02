За громадянами, які призвані на військову службу по мобілізації, зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві.
Дивися повний текст
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лип, 2022 00:52
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
Додано: Нед 17 лип, 2022 04:59
Re: Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
стосується добровольців, які записалися до лав Територіальної оборони, адже ТрО — це окремий рід сил Збройних сил України, громадяни так само підписують контракт на проходження військової служби (мінімальний термін для рядового складу — 3 роки).
пздц
при царе служили 25 лет,потом 20.
доколе силы и здоровье позволят
так а скільки ж заробляють мобілізовані та добровольці
В статье только одна арабская цифра.
Каникулы,понимаю,но это таки пздц
|