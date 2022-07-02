За громадянами, які призвані на військову службу по мобілізації, зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві.
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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Додано: Нед 17 лип, 2022 00:52
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
Додано: Нед 17 лип, 2022 07:55
Яке збереження середньої зп у приватного підприємця? Він те, що заробив. Те і його... І збереження "місця" нема... На ринку послуг твоє місце швидко займуть... І таких у нас багато...
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:14
За травень ,червень 15 тис. і все. Обіцяють, з тижня на тиждень переноситься.
Додано: Нед 17 лип, 2022 14:12
Середній заробіток на підприємстві вже не зберігається, читайте закон
Додано: Нед 17 лип, 2022 14:54
Додано: Нед 17 лип, 2022 15:39
Завдяки підписанню закона 7251 заробітня платня вже не зберігається.Можна подякувати за це найвеличнішому.🤡
Додано: Нед 17 лип, 2022 15:40
Re: Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
Уже есть. Дождитесь завтра.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 15.07.2022 Президент України підписав його.
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:08
Службі Судової охорони ні копійки не заплатили з самого березня. Тому ці закони тільки на бумазі.
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12
Скрізь роздзвеніли, що всі мобілізовані нібито отримують по 100 тисяч плюс те, що їм на довоєнній роботі платили. Тільки й чуєш заздрісні та злі розмови типу "твій чоловік зараз такі гроші заробляє, в усіх новинах пишуть, а ми тут бідні - нещасні..." І доводити, що все не так, що, можливо, 100 тисяч лише в самих гарячих точках хлопці отримують - безрезультатно, в новинах же кажуть... Ладно люди, серед них часто панує заздрість і злість, а от для чого держава та журналісти сприяють такій думці в суспільстві, я не розумію. Вже й так до атовців відносились з ненавистю, тепер ще додається негативу. На наших захисників молитись треба, а не заглядати їм до кишені. Хто хоче "сумашедших доходов", хай піде повоює трохи...
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