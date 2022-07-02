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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:44
Ви праві , але як завжди хто крав та був при грошах той і зараз гарно себе почуває,а прості хлопці які воюють, і їм не платять, сім'ю теж потрібно за щось кормить
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sidorenko1989
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Додано: Пон 18 лип, 2022 15:57
Так сколько зарабатывают то? Так и не написали
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kovalmav
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