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Скільки заробляють
мобілізовані та добровольці

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:44

Ви праві , але як завжди хто крав та був при грошах той і зараз гарно себе почуває,а прості хлопці які воюють, і їм не платять, сім'ю теж потрібно за щось кормить
sidorenko1989
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:57

Так сколько зарабатывают то? Так и не написали
kovalmav
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:16

А на что жить тогда?
anastasia_spor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:28

Знайомий з перших рук, розповів. Що його знайомий був 2 місяці в Азов, в боях, але нічого він не одержав зовсім. Йому сказали - після війни нарахують. Це як? Воїни не можуть це питання вирішити, тому що є присяга, є військова таємниця, і ще є проблеми, щоб відстоювати свої інтереси. А війна схоже затягується, на не визначений час. Може сформуватися нова лінія фронту, схожа на АТО. Переговори не мають рішення, для контр наступу треба багато техніки для цього і воїнів. Орки значно підсилюють оборону...
alexxleo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:43

Re: Скільки заробляють мобілізовані та добровольці

Просьба к модераторам.
Почистите, плз, стаю озабоченных рашкоботов.
А то с их слов скоро окажется, что армейцы должны еще и доплачивать чтобы служить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:53

  alexxleo написав:Знайомий з перших рук, розповів. Що його знайомий був 2 місяці в Азов, в боях, але нічого він не одержав зовсім. Йому сказали - після війни нарахують. Це як? Воїни не можуть це питання вирішити, тому що є присяга, є військова таємниця, і ще є проблеми, щоб відстоювати свої інтереси. А війна схоже затягується, на не визначений час. Може сформуватися нова лінія фронту, схожа на АТО. Переговори не мають рішення, для контр наступу треба багато техніки для цього і воїнів. Орки значно підсилюють оборону...

для этого поста пан бот сегодня зарегистрировался :lol: пан бот платят всем защитникам в Украине так и передай в кремль :lol:
konstantin kirovograd
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