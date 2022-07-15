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Графік роботи відділень.
Оновлено 15.07.22

Графік роботи відділень. Оновлено 15.07.22
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 01:14

Графік роботи відділень. Оновлено 15.07.22

Пропонуємо до обговорення:
Графік роботи відділень. Оновлено 15.07.22

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Графік роботи відділень. Оновлено 15.07.22
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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