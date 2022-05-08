Думаю, каждый украинец должен запомнить эти имена и больше никогда не голосовать за них, в какой партии они бы не были.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 03:40
Количество депутатов, которые выступили инициаторами законопроекта, ужасает...
Думаю, каждый украинец должен запомнить эти имена и больше никогда не голосовать за них, в какой партии они бы не были.
Додано: Чет 21 лип, 2022 06:13
Re: «Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
Ау*еть канечно.... Страна катится в дно - Тыщенко еще генпрокурором поставьте и Коломойского гражданства лишите - во заживем! а еще с рашки ржем - ну ржите дальше:)
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