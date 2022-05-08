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«Податок на смартфон»: до
чого готуватися українцям

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:47

Давайте введем налог на слив в канализацию. Налог на потребление туалетной бумаги. Установим камеры в супермаркетах и введем налог на посещение супермаркетов... Налог на количество купленных продуктов... и т.д.
sgaraba
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:33

Да уж, придумали. Леониду Черновецкому до них далеко. Этак на любую покупку можно наложить лапу. Уроды.
tanlys59
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:12

Шо за бред сумасшедшего??!!! А налоги на воздух, и пойти справить нужду, когда придут в Украину?? - скоро??? - шо за идиоты ЭТОТ БРЕД СОЧИНЯЮТ??!! ОНИ ОЧЕВИДНО ПЬЯНИЦЫ?? - ИЛИ ПРОСТО ИДИОТЫ????
aleksandreldo751
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:37

Совсем умом тронулись...маразм крепчает
stas-1986
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:44

Платим за трубу будем платить и за провода
paramonik-2011
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:35

Re: «Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям

Депутаты!! - продавайте рендж роверы, мерседесы, майбахи, бенли--все на корысть ПЕРЕМОГИ УКРАИНЫ НАД РАШИЗМОМ!! - НАД УБИЙЦАМИ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН УКРАИНЫ!! - ВСЕ ЗА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ПУТИНИМ ТА ЙОГО БАНДОЙ УБИЙЦ И ВОРОВ!! - КОЛЛЕКЦИИ ЧАСОВ ВАШИХ И КАРТИНЫ ВЫСТАВЛЯЙТЕ НА АУКЦИОНЕ В США!! - ТА ГРОШИ ЗНАЙДУТЬСЯ!-ОСЬ ПОБАЧИТЕ!! - ХВАТИТ МУЧАТЬ НИЩИЙ НАРОД УКРАИНЫ!!
aleksandreldo751
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:54

Re: «Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям

Что в том законе? а то честно - я просто на всё это уже ложу большой и толстый. Пусть придумывают что хотят.. Идёшь по улице- тебя остановили, проверили, паспорт, сфотали имей тела, и если это не нокия 3310, то выписали чек на оплату абонплаты за хзчто.. ах да. вручили повестку.. Так?
kirilll22
 
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