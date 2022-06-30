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Українці можуть отримати ще
одну виплату: області, де...

Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:00

Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фонд "Єдність" за майбутнє".

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Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:00

Я как одинокая мать могу оформить хоть что-то в совбесе ничего не положено. Как жить не знаю
aleksandradepp4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 00:05

Доброго дня!як можна з вами з'єднатися?не можу до вас дозвонитися! номер постійно зайнятий або через дві хвилини з'єднання вимикається!
nataliapustovaa88
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:03

  nataliapustovaa88 написав:Доброго дня!як можна з вами з'єднатися?не можу до вас дозвонитися! номер постійно зайнятий або через дві хвилини з'єднання вимикається!

привет,как в час ночи добрый день :lol:
103 набирала? Попробуй 0504033950 или 0675727667
Мизантрóп
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