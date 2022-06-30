Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фонд "Єдність" за майбутнє".
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Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:00
Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де...
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Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:00
Я как одинокая мать могу оформить хоть что-то в совбесе ничего не положено. Как жить не знаю
Додано: П'ят 22 лип, 2022 00:05
Доброго дня!як можна з вами з'єднатися?не можу до вас дозвонитися! номер постійно зайнятий або через дві хвилини з'єднання вимикається!
Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:03
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