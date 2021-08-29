Норвежка Марі Інгелін Гескестад випадково виявила на аукціоні золотий перстень епохи вікінгів.
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Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів у коробці з дешевими прикрасами (фото)
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16
Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів...
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Дивися повний текст
Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів у коробці з дешевими прикрасами (фото)
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