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Жінка знайшла рідкісний золотий
перстень епохи вікінгів...

Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16

Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів...

Пропонуємо до обговорення:
Норвежка Марі Інгелін Гескестад випадково виявила на аукціоні золотий перстень епохи вікінгів.

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Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів у коробці з дешевими прикрасами (фото)
R2
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