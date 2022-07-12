НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США
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Нацбанк встановив новий офіційний курс
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:43
Нацбанк встановив новий офіційний курс
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Нацбанк встановив новий офіційний курс
Додано: Чет 21 лип, 2022 21:08
А 73% все чекають доляр по 8... З таким урядом та владою і 50 незабаром буде...
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