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Потужності майнінгу Bitcoin
впали на 27% через тимчасове...

Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:30

Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове...

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, що потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% - все через тимчасове припинення видобутку криптовалюти в Техасі, спричинене сильною спекою. Наразі хешрейт BTC скоротився до 159,41 екзахеш за секунду (EH/s).

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Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове припинення видобутку криптовалюти
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:31

Когда же уже перестанут копать эти быкойны, только электричество в пустоту растрачивают. Как платёжное средство биток очень слаб, лучше бы использовали крп утопии или на худой конец монеро, эти две монеты хотя бы анонимны и больше соответсвуют представлениям об идеальном платёжном средстве.
lola4
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:27

скоро за этот электронный мусор будут давать в морду
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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