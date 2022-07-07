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Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове...
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, що потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% - все через тимчасове припинення видобутку криптовалюти в Техасі, спричинене сильною спекою. Наразі хешрейт BTC скоротився до 159,41 екзахеш за секунду (EH/s).
Дивися повний текст Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове припинення видобутку криптовалюти
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R2
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:31
Когда же уже перестанут копать эти быкойны, только электричество в пустоту растрачивают. Как платёжное средство биток очень слаб, лучше бы использовали крп утопии или на худой конец монеро, эти две монеты хотя бы анонимны и больше соответсвуют представлениям об идеальном платёжном средстве.
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lola4
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:27
скоро за этот электронный мусор будут давать в морду
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75stasstas75
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