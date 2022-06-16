19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».
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Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок інспекторами
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Додано: Чет 21 лип, 2022 16:54
Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок...
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Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок інспекторами
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:32
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