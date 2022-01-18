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Nothing Phone (1) офіційно
представлений: характеристики...

Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:21

Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nothing провела довгоочікувану презентацію свого першого смартфона. Як і очікувалось, це ґаджет не флагманського рівня, тому конкурувати з топовими моделями інших виробників молодий бренд не збирається.

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Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики і ціна
R2
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