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Підвищення курсу гривні
призведе до зростання цін,...

Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:02

Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у ході брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.

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Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:54

Re: Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін,...

Нічого нового. Зниження також призводило до підвищення.
копейка
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