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У Мінфіні розповіли, скільки
Україна отримає допомоги до...

У Мінфіні розповіли, скільки Україна отримає допомоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:56

У Мінфіні розповіли, скільки Україна отримає допомоги до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна з початку війни отримала близько $13 млрд зовнішнього фінансування, зокрема у червні - $4,4 млрд.

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У Мінфіні розповіли, скільки Україна отримає допомоги до кінця року
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:57

Дурні думкою багатіють... Якщо так красти то вам ніхто нічого не дасть...
blackwi
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