Україна з початку війни отримала близько $13 млрд зовнішнього фінансування, зокрема у червні - $4,4 млрд.
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У Мінфіні розповіли, скільки Україна отримає допомоги до кінця року
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Додано: Чет 21 лип, 2022 20:56
У Мінфіні розповіли, скільки Україна отримає допомоги до...
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Дивися повний текст
У Мінфіні розповіли, скільки Україна отримає допомоги до кінця року
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:57
Дурні думкою багатіють... Якщо так красти то вам ніхто нічого не дасть...
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