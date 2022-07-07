За підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%.
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До кінця року інфляція перевищить 30% — НБУ
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:05
До кінця року інфляція перевищить 30% — НБУ
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До кінця року інфляція перевищить 30% — НБУ
Додано: Чет 21 лип, 2022 21:06
Реально 50% і більше... Але намалюють що владі потрібно... Хоч 30% хоч 3%...
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