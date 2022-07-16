RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 30% українців втратили
роботу з початку війни

Понад 30% українців втратили роботу з початку війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:06

Понад 30% українців втратили роботу з початку війни

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу повідомив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов.

Дивися повний текст
Понад 30% українців втратили роботу з початку війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:06

НЕ ВІРЮ!!!... Набагато більше...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни,...
R2 » Сер 20 лип, 2022 13:57
2 191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 18:59
vitaliian
Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти...
R2 » Суб 16 лип, 2022 13:19
3 316
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 15:56
cohan
«Газпром» каже, що не може гарантувати роботу...
R2 » П'ят 15 лип, 2022 12:45
1 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 12:45
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (142)
21.07.2022 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.