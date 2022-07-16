Про це під час брифінгу повідомив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов.
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Понад 30% українців втратили роботу з початку війни
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:06
Понад 30% українців втратили роботу з початку війни
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Понад 30% українців втратили роботу з початку війни
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