Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її 25%.
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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:59
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
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Дивися повний текст
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
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