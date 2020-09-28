На кордоні зі Словаччиною 31-річний мешканець Харкова пред’явив прикордонникам підроблене посвідчення про інвалідність, а потім запропонував хабар у рублях.
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На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у рублях
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:48
На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у...
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Дивися повний текст
На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у рублях
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