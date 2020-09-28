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На Закарпатті ухилянт пропонував
прикрдонникам хабар у...

На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:48

На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у...

Пропонуємо до обговорення:
На кордоні зі Словаччиною 31-річний мешканець Харкова пред’явив прикордонникам підроблене посвідчення про інвалідність, а потім запропонував хабар у рублях.

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На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у рублях
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:48

Пора разогнать долбанов, которые держат границы закрытыми
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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