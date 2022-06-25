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Як знайти роботу, якщо вам за
40 і не маєте професійного...

Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:10

Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Work.ua.

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Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного досвіду
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:10

Я шось тоді нічого не пойму мій чоловік рік в конго місія ООН а зп як була до війни така сама і зараз питання де грощі наших хлопців,вони самовіддано стоять за мир в мирі а їх сім'ї навіть не отримують то шо їм положено
gagarpanna
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Модератори: Ірина_, Модератор

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