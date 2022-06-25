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Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного досвіду
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Додано: Суб 23 лип, 2022 13:10
Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного...
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Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного досвіду
Додано: Суб 23 лип, 2022 13:10
Я шось тоді нічого не пойму мій чоловік рік в конго місія ООН а зп як була до війни така сама і зараз питання де грощі наших хлопців,вони самовіддано стоять за мир в мирі а їх сім'ї навіть не отримують то шо їм положено
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