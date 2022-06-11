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Як перевірити наявність
кредиту – інструкція

Як перевірити наявність кредиту – інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:47

Як перевірити наявність кредиту – інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Перевірити свою кредитну історію може будь-хто з українців. Завдяки українському Бюро кредитних історій можна дізнатися свій кредитний рейтинг, розмір заборгованості, наявність діючих та непогашених кредитів тощо.

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Як перевірити наявність кредиту – інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:47

Дия ж тоже уже отстукивает
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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