|
|
Як перевірити наявність кредиту – інструкція
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:47
Пропонуємо до обговорення:
Перевірити свою кредитну історію може будь-хто з українців. Завдяки українському Бюро кредитних історій можна дізнатися свій кредитний рейтинг, розмір заборгованості, наявність діючих та непогашених кредитів тощо.
Дивися повний текст Як перевірити наявність кредиту – інструкція
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98163
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:47
Дия ж тоже уже отстукивает
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4209
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|1351
|
|
|7
|457
|
|
|1
|649
|