Національний банк після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень триматиме фіксований курс і надалі. Подальша девальвація можлива у разі погіршення ситуації.
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Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:10
Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ
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Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ
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