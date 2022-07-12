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Що може бути з курсом
долара надалі: відповідь НБУ

Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:10

Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень триматиме фіксований курс і надалі. Подальша девальвація можлива у разі погіршення ситуації.

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Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:10

Відповідь дає стара радянська пісня: ...все выше и выше и выше...
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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