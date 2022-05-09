Земельний податок (за 2021 рік) у 2022 році мають сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні та юридичні особи.
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Земельний податок під час воєнного стану
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:35
Земельний податок під час воєнного стану
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Земельний податок під час воєнного стану
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