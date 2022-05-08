Дайджест за 18-24 липня 2022 року.
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Криптовалюти й світ навколо: Tesla продає запаси BTC, аналітики лякають жахливими прогнозами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 12:44
Криптовалюти й світ навколо: Tesla продає запаси BTC,...
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Дивися повний текст
Криптовалюти й світ навколо: Tesla продає запаси BTC, аналітики лякають жахливими прогнозами
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