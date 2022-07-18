Експерти криптовалютного ринку дали прогноз щодо ціни флагманської криптовалюти Bitcoin (BTC) на тиждень.
Дивися повний текст
Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:28
Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000
|