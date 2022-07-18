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Аналітики чекають на
Bitcoin по $28 000

Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:28

Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000

Пропонуємо до обговорення:
Експерти криптовалютного ринку дали прогноз щодо ціни флагманської криптовалюти Bitcoin (BTC) на тиждень.

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Аналітики чекають на Bitcoin по $28 000
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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