Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі всеукраїнського телемарафону.
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Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні \"заморозять\" на час війни, – міністр
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:31
Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні...
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Дивися повний текст
Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні \"заморозять\" на час війни, – міністр
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