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Мінімальну зарплату та
прожитковий мінімум в Україні...

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:31

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні \"заморозять\" на час війни, – міністр
R2
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