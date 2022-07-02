Про це йдеться в даних статистики grc.
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Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка)
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:32
Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому...
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Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка)
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:43
Re: Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому.
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