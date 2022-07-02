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Скільки заробляють українські
біженці за кордоном: кому...

Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:32

Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних статистики grc.

Дивися повний текст
Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:33

Скажите где такая работа. Я тоже такую зарплату хочу
elochka_elochka64
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:43

Re: Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому.

200 лир в час Зображення
Мизантрóп
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