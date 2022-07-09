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Юлія Ступіна: хочете нову
квартиру, але бракує грошей?...

Юлія Ступіна: хочете нову квартиру, але бракує грошей?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:02

Юлія Ступіна: хочете нову квартиру, але бракує грошей?...

Пропонуємо до обговорення:
Багато покупців не мають одразу всієї необхідної суми для купівлі нового житла.

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Юлія Ступіна: хочете нову квартиру, але бракує грошей? Обговоримо, що краще: розстрочка чи іпотека
R2
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