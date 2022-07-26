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Виплати за ОВДП перевищили
запозичення на 34,1 млрд грн

Виплати за ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:19

Виплати за ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 34,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

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Виплати за ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:19

Зепіраміда ОВДП - логічний кінець...
blackwi
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