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Шуляк розповіла, як держава
допомагатиме бізнесу під час...

Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:26

Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.

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Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:26

Скубе як гусака. Так Гетьманцев сказав...
blackwi
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