Про це повідомляє голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.
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Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:26
Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час...
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Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни
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