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Ексміністр економіки
спрогнозував новий курс долара...

Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:35

Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні більше не повернеться до рівня, на якому був до повномасштабного вторгнення росії.

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Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:35

Невже оман???... 73% досі чекає доляр по 8...
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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