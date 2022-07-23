Курс долара в Україні більше не повернеться до рівня, на якому був до повномасштабного вторгнення росії.
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Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:35
Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара...
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Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ
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