Відповідно до базового сценарію макроекономічного прогнозу, облікову ставку на рівні 25% триматимуть щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.
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Що буде з обліковою ставкою НБУ
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:26
Що буде з обліковою ставкою НБУ
Пропонуємо до обговорення:
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Що буде з обліковою ставкою НБУ
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:26
Та ладно ставки упадут. Не упадут. Как платили за кредиты по 40-60% годовых так и будет
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