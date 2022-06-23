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Що буде з обліковою
ставкою НБУ

Що буде з обліковою ставкою НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:26

Що буде з обліковою ставкою НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до базового сценарію макроекономічного прогнозу, облікову ставку на рівні 25% триматимуть щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.

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Що буде з обліковою ставкою НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:26

Та ладно ставки упадут. Не упадут. Как платили за кредиты по 40-60% годовых так и будет
kemeron1990
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