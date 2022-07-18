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Новий пенсійний закон: в ПФУ пояснили, що змінюється для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:06
Пропонуємо до обговорення:
У середині лютого цього року парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» (№ 2040), який тоді був досить обговорюваним в суспільстві, адже вирішував чимало нагальних пенсійних проблем, як-то індексація пенсій держслужбовців чи достроковий вихід на пенсію людей, що втратили роботу. 30 квітня 2022 року документ набув чинності.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:07
госслужащим и работникам органов местного самоуправления пенсии последний раз пересчитывали 14 лет назад!!! в марте 2008-года!!! Устроили геноцид и голодомор пенсионеров данной категории, 14 лет это не 14 месяцев, кто понесет персональную ответственность и компенсирует материальные и моральные за указанный период, кто вернет украденные у пенсионеров честно заработанные пенсии это 0,5-1.5 млн. грн. каждому!!!! такого унижения и не соблюдения законов нет не в одной стране мира!!! уже не говоря о перерасчете в феврале этого года парламент принял закон №2040-IX (законопроект ВР № 4668 от 15.02.22), касающихся усовершенствования пенсионного законодательства индексирование пенсий, закон вступил в силу 30 апреля, в заключительных положениях» четко указано, что пункт об индексации пенсий госслужащих применяется с 1 марта 2022 до сих пор пенсии не проиндексировали!!!
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