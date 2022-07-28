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Як врятувати гривню від
девальвації в умовах війни –...

Як врятувати гривню від девальвації в умовах війни –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:22

Як врятувати гривню від девальвації в умовах війни –...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 28 липня, курс готівкового долара в обмінниках знову дещо знизився, склавши 39,4 грн, що на 15 копійок дешевше, ніж днем раніше.

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Як врятувати гривню від девальвації в умовах війни – думка економіста
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:23

Поки друкують кошти - курс буде рости. З цим нічого не поробиш.

Я б максимально підтримав креативну індустрію - ті, хто виробляють продукт, який продається за кордоном, маючи при цьому тільки ноутбук чи відеокамеру. Для них не треба фурами возити товари, не треба складських приміщень, не треба верстатів, не треба автопарку.
Sergius
 
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