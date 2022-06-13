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Треба готуватися до важких
економічних сценаріїв –...

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:54

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв –...

Пропонуємо до обговорення:
Війна може тривати досить довго, ще більше погіршуючи економічну ситуацію в країні, тому треба мати певний запас міцності і не робити ставку на якийсь оптимістичний сценарій розвитку подій, таку думку висловив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

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Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:54

Понятно. Ждём бакс по 100 :)
telushkin1990
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