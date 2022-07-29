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Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:50
Пропонуємо до обговорення:
Українські військовослужбовці вже за кілька днів отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань, поки що платежі обробляються. Йдеться т.зв. бойових виплат у 30 тис. та 100 тис. грн.
Дивися повний текст Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати по 30 тис. і 100 тис. грн — Міноборони
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R2
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:50
ЩОДО ОКЛАДІВ - ТАК І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПОСАДОВИЙ ОКЛАД МАЙОРА ЗСУ-НАЧ СЛУЖБИ ПОЛКУ = 4930 грн…
ЦЕ ЧИЯ ГАНЬБА - з 1.01.2020 р і по 1.01.2022 р? А ХТО У НАС ГОЛОСУВАВ за ДЕРЖБЮДЖЕТИ 2020 - 2022 рр?
А ХТО ПІДПИСУВАВ ЦІ ЗУ? ЦЕ ТІЛЬКИ МЕНЕ ТУРБУЄ - БІЛЬШЕ НІКОГО? БІЛЬШЕ НІКОМУ не СОРОМНО? ЦЕ МИ ТАК до НАТО ЙШЛИ?
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ostrovvlad22021
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:08
використовуєте 'гучний' заголовок, щоб збільшити кількість переглядів ?
Вміст статті близько не відповідає емоційності заголовку.
Низько вдаватись до таких методів.
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Viktor_14
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 04:14
Спочатку ж депутатам треба виплатити
...
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horishkosvitlana
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 05:28
Навчіться правильно писати,або уточнюйте кого з військових стосується зміни виплат журналюги.
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maluivas73
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:56
"За кілька днів" - що за нах?
Невже не можна вказати конкретний термін?
Типу - до 10ти днів ВСІ отримають бойові виплати!
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:34
Кто бы сомневался )))
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katastroffaua
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:05
Как спасти гривну от девольвации в условиях войны?
Ответ: никак. Расходимся...
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priem_metalla86
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