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Військовим доведеться зачекати
на «бойові» виплати...

Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:50

Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Українські військовослужбовці вже за кілька днів отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань, поки що платежі обробляються. Йдеться т.зв. бойових виплат у 30 тис. та 100 тис. грн.

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Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати по 30 тис. і 100 тис. грн — Міноборони
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:50

ЩОДО ОКЛАДІВ - ТАК І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПОСАДОВИЙ ОКЛАД МАЙОРА ЗСУ-НАЧ СЛУЖБИ ПОЛКУ = 4930 грн…

ЦЕ ЧИЯ ГАНЬБА - з 1.01.2020 р і по 1.01.2022 р? А ХТО У НАС ГОЛОСУВАВ за ДЕРЖБЮДЖЕТИ 2020 - 2022 рр?

А ХТО ПІДПИСУВАВ ЦІ ЗУ? ЦЕ ТІЛЬКИ МЕНЕ ТУРБУЄ - БІЛЬШЕ НІКОГО? БІЛЬШЕ НІКОМУ не СОРОМНО? ЦЕ МИ ТАК до НАТО ЙШЛИ?
ostrovvlad22021
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:08

використовуєте 'гучний' заголовок, щоб збільшити кількість переглядів ?

Вміст статті близько не відповідає емоційності заголовку.
Низько вдаватись до таких методів.
Viktor_14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 04:14

Спочатку ж депутатам треба виплатити

...
horishkosvitlana
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 05:28

Навчіться правильно писати,або уточнюйте кого з військових стосується зміни виплат журналюги.
maluivas73
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:56

Re: Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати...

"За кілька днів" - що за нах?
Невже не можна вказати конкретний термін?
Типу - до 10ти днів ВСІ отримають бойові виплати!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:34

Кто бы сомневался )))
katastroffaua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:05

Как спасти гривну от девольвации в условиях войны?
Ответ: никак. Расходимся...
priem_metalla86
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