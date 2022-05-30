Про це заявив головний інвестиційний директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд у розмові з Bloomberg.
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У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження котирувань біткойну
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:53
У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження...
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Дивися повний текст
У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження котирувань біткойну
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