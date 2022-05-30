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У Guggenheim Partners попередили
про можливе зниження...

У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:53

У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний інвестиційний директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд у розмові з Bloomberg.

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У Guggenheim Partners попередили про можливе зниження котирувань біткойну
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:53

А як же що біток буде коштувати мільён? Чи дурні закнчилися.
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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