Національний банк провів у липні додаткову емісію 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином за останній тиждень "надруковано" вже 30 млрд грн.
Дивися повний текст
Нацбанк \"надрукував\" ще 15 мільярдів гривень
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:00
Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нацбанк \"надрукував\" ще 15 мільярдів гривень
|