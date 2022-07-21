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Нацбанк "надрукував"
ще 15 мільярдів гривень

Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:00

Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк провів у липні додаткову емісію 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином за останній тиждень "надруковано" вже 30 млрд грн.

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Нацбанк \"надрукував\" ще 15 мільярдів гривень
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:01

А шо ще робити коли бізнес гетьманцеви обскубли зі шкірою.
blackwi
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