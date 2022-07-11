Станом на 29 липня курс долара в деяких обмінниках столиці сягнув позначки 42 грн/$.
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Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:33
Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
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Дивися повний текст
Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
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