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Долар і євро дорожчають: яка
ситуація в обмінниках зараз

Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:33

Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 29 липня курс долара в деяких обмінниках столиці сягнув позначки 42 грн/$.

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Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:33

Жду долар по 8...
blackwi
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:41

  blackwi написав:Жду долар по 8...


будет по 8 UNH
cohan
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