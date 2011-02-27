Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:58
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Запилил новую табличку -
Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:04
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
если все закончится принудительной конвертацией - КредитВесту буду аплодировать стоя
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