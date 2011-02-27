mixmax написав:1) в табличке ошибочно болдом выделен курс ОТП 36.5686 - на самом деле он у них точно такой же НБУ + 1% = 36.9343, то есть покупка идет по тому же курсу что и у остальных + 0.3% за обмен (а 1% за снятие еще нужно будет потом доплатить/вычтут при снятии депозита)
2) в А-Банк предлагают в отделениях купить безнал валюту на депо, но по 38.99
Вам показалось )
В смысле - спасибо, исправил.
Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37