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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 06:39

  mixmax написав:1) в табличке ошибочно болдом выделен курс ОТП 36.5686 - на самом деле он у них точно такой же НБУ + 1% = 36.9343, то есть покупка идет по тому же курсу что и у остальных + 0.3% за обмен (а 1% за снятие еще нужно будет потом доплатить/вычтут при снятии депозита)

2) в А-Банк предлагают в отделениях купить безнал валюту на депо, но по 38.99 :mrgreen:

Вам показалось )
В смысле - спасибо, исправил.

Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:05

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37

И где вы собрались покупать по 37???
Все точки обмена, что я видел в пятницу, УЖЕ продавали нал.валюту по 40-42... Что будет через месяц - можно только догадываться.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:11

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Watcher написав:И где вы собрались покупать по 37???

Якраз тут про банки, які продають по 37, але на депо від 3-ох місяців. Знову ж таки при такому готівковому знову стає актуальні всілякі перекази з конвертаціями чи "картковий туризм" з вихлопом оієнтовно по 37,5.
Ой+
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